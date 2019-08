Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Geldern (pta027/14.08.2019/20:00) - Die IGP Beteiligungs AG hat als Aktionärin gemäß § 122 AktG die Advantag AG zur Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung beauftragt, welche am 27.08.2019 stattfinden soll. Daraufhin hat der Vorstand gemäß § 121 AktG die Einberufung der Hauptversammlung vorgenommen.



Die Tagesordnung für die Hauptversammlung sieht vor, den Beschluss zu fassen, das Grundkapital der Advantag AG von derzeit 711.875,00 Euro um 480.000.000,00 Euro gegen Sacheinlage auf 480.711.875,00 Euro zu erhöhen, eingeteilt in 480.711.875 Aktien. Nun ist ein Gegenantrag bei der Gesellschaft eingegangen, welcher vorsieht, das Grundkapital von derzeit 711.875,00 Euro um 80.000.000,00 Euro auf 80.711.875,00 Euro zu erhöhen. Alle Aktien sollen einen Nennwert von EUR 1,00 haben. Die Begründung des Aktionärs lautet wie folgt: Die Bewertung wurde angepasst; der Antrag berücksichtigt im höheren Maße die Interessen der Kleinaktionäre der Gesellschaft.



Aussender: Advantag AG Adresse: Glockengasse 5, 47608 Geldern Land: Deutschland Ansprechpartner: Raik Oliver Heinzelmann Tel.: +49 2831 1348220 E-Mail: heinzelmann@advantag.de Website: www.advantag.de



ISIN(s): DE000A1EWVR2 (Aktie) Börsen: Primärmarkt in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



