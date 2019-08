MorphoSys hat auch im zweiten Quartal in vielen Bereichen gute Fortschritte gemacht. Auch dank einer Meilensteinzahlung in Höhe von 22 Mio. Euro erhöhte sich der Konzernumsatz in den ersten sechs Monaten von 10,9 auf 48,2 Mio. Euro. Das Konzern-EBITDA verbesserte sich von -43,2 auf nunmehr -29,3 Mio. Euro. Die Gesamtjahresprognose wurde aufgrund der Meilensteinzahlung nach oben korrigiert. Hier erwartet der Vorstand nun Umsatzerlöse von 65 bis 72 Mio. Euro und ein EBITDA von -105 bis -115 Mio. Euro. ... (Alexander Hirschler)

