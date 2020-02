von Klaus Schachinger, Euro am SonntagEs läuft. Über den via Aktientausch eingeleiteten Zusammenschluss hält die Luxemburger Aroundtown nun 59,4 Prozent an der Berliner TLG Immobilien - ein Etappenerfolg. Die Frist für den Tausch wurde nun bis zum 7. Februar verlängert. Anteilseigner des Berliner Vermieters von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...