Der Goldpreis befindet sich seit Ende Mai im Höhenflug. In dieser Woche wurde bei 1.535 US-Dollar je Feinunze der höchste Stand seit 2013 erreicht. Durch die jüngste Eskalation im Handelskonflikt zwischen den USA und China hat das Edelmetall noch weiter an Wert zulegen können. Gold gilt in Krisenzeiten als sicherer Hafen. Während die Aktienmärkte hohen Schwankungen unterliegen, erweist sich der Rohstoff als relativ krisenfest. Vom Goldpreisanstieg hat auch die Aktie des kanadischen Bergbauunternehmens ... (Alexander Hirschler)

Den vollständigen Artikel lesen ...