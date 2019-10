Die Aktie des kanadischen Gold-Silberproduzenten stand zuletzt ein wenig unter Druck, konnte sich aber im Zuge der Quartalszahlenveröffentlichung wieder etwas Luft verschaffen. Fast wäre sogar der charttechnische Befreiungsschlag gelungen. Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 29.09. rückten wir die charttechnische Konstellation in den Fokus. So hieß es damals u.a. "[…] Ein wenig Unbehagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...