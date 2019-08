Der in der Schweiz börsennotierte steirische Halbleiterkonzern ams sieht sich auf gutem Weg, sein Übernahmeangebot für den deutschen Lichttechnikkonzern Osram zeitig genug zu starten - also bevor die Annahmefrist des konkurrierenden Offerts der US-Finanzinvestoren Bain Capital und Carlyle für die Aktionäre am 5. September ...

Den vollständigen Artikel lesen ...