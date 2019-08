SGL CARBON SE: Nach Analyse der Juli 2019 Ist-Zahlen des Geschäftsbereichs Composites - Fibers & Materials (CFM) korrigiert SGL Carbon SE seine Prognosen. Der Vorstandsvorsitzende Dr. Jürgen Köhler tritt zum 31. August 2019 zurück. DGAP-Ad-hoc: SGL CARBON SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Personalie SGL CARBON SE: Nach Analyse der Juli 2019 Ist-Zahlen des Geschäftsbereichs Composites - Fibers & Materials (CFM) korrigiert SGL Carbon SE seine Prognosen. Der Vorstandsvorsitzende Dr. Jürgen Köhler tritt zum 31. August 2019 zurück. 14.08.2019 / 21:24 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Nach Analyse der Juli 2019 Ist-Zahlen des Geschäftsbereichs Composites - Fibers & Materials (CFM) korrigiert SGL Carbon SE seine Prognosen. Der Vorstandsvorsitzende Dr. Jürgen Köhler tritt zum 31. August 2019 zurück. Wiesbaden, 14. August 2019: Die Ist-Zahlen für Juli 2019 des Geschäftsbereichs Composites - Fibers & Materials (CFM) der SGL Carbon zeigen eine signifikante Abweichung zu unseren Erwartungen. Es wurden Analysen der Ist-Zahlen sowie der Planung vorgenommen, die aufklären sollten, ob diese Abweichungen Einfluss auf die Geschäftsbereichs- und Konzernprognosen haben. Als Konsequenz erfolgt heute eine Korrektur der 2019er Prognosen für den Geschäftsbereich CFM und auch für den Konzern. Für den Geschäftsbereich CFM erwarten wir nun im Geschäftsjahr 2019 ein EBIT vor Sondereinflüssen1 in Höhe eines mittleren einstelligen Mio. EUR Betrags (bisherige Prognose: EBIT vor Sondereinflüssen in etwa auf dem Vorjahresniveau von rund 21 Mio. EUR). Die Abweichungen gegenüber dem ursprünglich erwarteten EBIT vor Sondereinflüssen des Geschäftsbereichs CFM resultieren im Wesentlichen in etwa zu gleichen Teilen aus folgenden Sachverhalten: - Bei einem hochvolumigen Geschäft im Marktsegment Windenergie, das im Juli 2019 erstmals zur Auslieferung gekommen ist, wurden fehlerhafte Planungsannahmen sichtbar. - Die Ist-Zahlen für Juli 2019 belegen auch, dass die erwartete Erholung im Marktsegment Industrielle Anwendungen sowie die geplanten Ergebnisverbesserungsmaßnahmen nicht in dem erwarteten Ausmaß das Ergebnis im zweiten Halbjahr 2019 stützen werden. Aufgrund der neu gewonnenen Erkenntnisse werden Gegenmaßnahmen erforderlich sein; u.a. werden z.B. Restrukturierungsmaßnahmen geprüft. Aus dieser Entwicklung ergibt sich auch eine neue Prognose für das Konzern-EBIT vor Sondereinflüssen für 2019: Die insgesamt um einen mittleren einstelligen Mio. EUR Betrag besser als erwarteten Ergebnisse im Geschäftsbereich Graphite Materials & Systems (GMS) sowie bei Corporate werden die Verschlechterung im Geschäftsbereich CFM nur teilweise kompensieren können. Daher erwarten wir nun ein Konzern-EBIT vor Sondereinflüssen, das etwa 10 Mio. EUR unter dem Vorjahresniveau liegt (bisherige Prognose: in etwa auf dem Vorjahresniveau von 65 Mio. EUR). Entsprechend dürfte auch das Konzernergebnis nun bei einem Verlust in Höhe eines hohen einstelligen Mio. EUR Betrags liegen (bisherige Prognose: ausgeglichenes Konzernergebnis). In Anbetracht dieser Entwicklungen können die bisherigen Konzernprognosen für 2020-2022 nicht mehr aufrecht erhalten werden. Es ist geplant, die neuen Prognosen nach Abschluss der neuen Konzernplanung spätestens im Januar 2020 zu veröffentlichen. Als Konsequenz dieser Entwicklung hat der Vorstandsvorsitzende, Dr. Jürgen Köhler, dem Aufsichtsrat heute mitgeteilt, dass er von seinem Mandat als Vorstandsvorsitzender der SGL Carbon SE mit Wirkung zum 31. August 2019 zurücktritt. Die Aufsichtsratsvorsitzende hat diese Entscheidung mit Respekt und Verständnis entgegengenommen. 1 Die Verwendung von Kennzahlen in dieser Mitteilung erfolgt analog der Definition im Geschäftsbericht 2018 abrufbar unter www.sglcarbon.de. Es gab gegenüber der ursprünglichen Prognose keine Veränderungen im Konsolidierungskreis bzw. Bilanzierungsmethode. Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Wichtiger Hinweis: Soweit unsere Pressemitteilung in die Zukunft gerichtete Aussagen enthält, beruhen sie auf derzeit zur Verfügung stehenden Informationen und unseren aktuellen Prognosen und Annahmen. Naturgemäß sind zukunftsgerichtete Aussagen mit bekannten wie auch unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Einschätzungen abweichen können. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien zu verstehen. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren, sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Dazu zählen z. B. nicht vorhersehbare Veränderungen der politischen, wirtschaftlichen, rechtlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, insbesondere im Umfeld unserer Hauptkundenindustrien, der Wettbewerbssituation, der Zins- und Währungsentwicklungen, technologischer Entwicklungen sowie sonstiger Risiken und Unwägbarkeiten. Weitere Risiken sehen wir u. a. in Preisentwicklungen, nicht vorhersehbaren Geschehnissen im Umfeld akquirierter Unternehmen und bei Konzerngesellschaften sowie bei den laufenden Kosteneinsparungsprogrammen. Die SGL Carbon übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen anzupassen oder sonst zu aktualisieren. 14.08.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SGL CARBON SE Söhnleinstraße 8 65201 Wiesbaden Deutschland Telefon: +49 (0)611 6029 - 0 Fax: +49 (0)611 6029 - 101 E-Mail: investor-relations@sglcarbon.com Internet: www.sglcarbon.com ISIN: DE0007235301, DE000A2G8VX7 WKN: 723530, A2G8VX7 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 857927 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 857927 14.08.2019 CET/CEST ISIN DE0007235301 DE000A2G8VX7 AXC0333 2019-08-14/21:25