Behavoiral Finance - was ist das eigentlich und was gehört dazu? Nun, wir nutzen dies für unsere Leser und wir würden eine Beyond Meat bei 200 Dollar niemals nichtmal unter Zwang kaufen oder empfehlen. Ebensowenig wie wir Tilray 2018 wollten bzw. wir unseren Lesern massiv abrieten. Schauen Sie mal, wo der Cannabis-Titel, der ja sooo ...

Den vollständigen Artikel lesen ...