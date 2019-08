Die Aktie des US-amerikanischen Lebensmittelkonzerns Kraft Heinz kommt auch weiterhin nicht zur Ruhe. Der Abwärtstrend setzte im Juni 2017 ein, Anfang 2018 bildete sich innerhalb dieses übergeordneten Trends ein neuer, noch steilerer Abwärtstrend heraus. Als das Unternehmen im Februar diesen Jahres Abschreibungen am Goodwill und an immateriellen Vermögenswerten vornehmen musste, stürzte der Kurs um mehr als 27 Prozent ab. Dies war der stärkste Tagesverlust in der Unternehmensgeschichte von Kraft ... (Alexander Hirschler)

