Nach zwei Gewinntagen ist der Dax am Mittwoch mit Verlusten gestartet. Binnen der ersten Handelsminuten ging es für den deutschen Leitindex um 0,37 Prozent auf 11 687,09 Punkte abwärts. Die Anleger suchten angesichts des Hin und Her im Handelskonflikt aktuell lieber Sicherheit, sagten Börsianer. Das zeige auch die starke Nachfrage nach Staatsanleihen und Edelmetallen, erklärte Marktanalyst Michael Hewson von CMC Markets UK.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gab um 0,39 Prozent auf 25 084,09 Punkte nach. Auch in Europa gingen die Anleger auf Nummer sicher: Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone verlor 0,41 Prozent auf 3356,60 Zähler.

Die Aktienmärkte zeichneten derzeit das Auf und Ab im Handelskonflikt deutlich nach, stellen die Experten der Commerzbank fest. In den vergangenen beiden Handelstagen hatte sich der Dax noch von seinem deutlichen Rückschlag vom Freitag erholt. Nach der Eskalation im Handelskonflikt zwischen den USA und China hatten die prompt folgenden Entspannungssignale die Anleger am deutschen Aktienmarkt wieder versöhnlicher gestimmt. Doch bereits an der Wall Street bekam der Dow Jones am Vorabend wieder einen Dämpfer, weil aus China die optimistischen Kommentare von US-Präsident Donald Trump zur baldigen Lösung des Konflikts wieder in Frage gestellt wurden./tav/jha/

