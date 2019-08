Innovations- und Virtualisierungstechnologie der nächsten Generation für 5G

Mavenir, ein führendes Unternehmen im Bereich der Beschleunigung der Software-Netzwerk-Transformation und der Transformation der Mobilfunkökonomie für Kommunikationsdienstleister (Communications Service Providers, CSPs), hat Aniruddho (Ani) Basu zum Senior Vice President und General Manager von Emerging Business ernannt, das seinen Sitz in Stockholm hat.

Ani wird die bestehenden und neu geschaffenen Lösungen von Mavenir für 5G, IoT und digitale Transformation nutzen, um für Mavenir neue Geschäftsmöglichkeiten in Unternehmen und Branchen zu erschließen. Das Angebot umfasst Enriched Communication, IoT und private Netzwerke und wird mit neuen Geschäftsmodellen über ein digitales Ökosystem von Partnern und Kanälen geliefert.

"Dieser neue Geschäftsfokus wird es Mavenir und unseren Channel-Partnern ermöglichen, ihren adressierbaren Markt zu erweitern, neue Umsätze zu generieren sowie einen florierenden digitalen Marktplatz und ein florierendes Ökosystem zu schaffen", sagte Pardeep Kohli, Präsident und CEO von Mavenir.

"Dies ist eine aufregende Zeit, da wir die Digitale Transformation in Unternehmen und Industrievertikalen mit Advanced Services auf unserer Cloud-nativen, 5G-fähigen Plattform unterstützen werden", sagte Basu. "Diese fortschrittlichen Dienste werden als Mikroservices auf einer elastischen Infrastruktur, durch agile DevOps-Prozesse, aufgebaut und bereitgestellt und über Value Added Reseller, Systemintegratoren, Mobilfunkbetreiber und andere Technologiepartner geliefert."

Mavenir wird diese Angebote über SaaS, PaaS, Neutral Host sowie Asset-Ownership-Geschäftsmodelle anbieten und Anwendungen für Enriched Communication, IoT und private Netzwerke umfassen.

