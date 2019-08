Dollar- und Stable Coin-Darlehensnehmer können jetzt ein Darlehen über Celsius bereits ab 1.500 Dollar beantragen

Celsius Network (https://celsius.network/), die branchenführende Kryptowährungsplattform, gibt ihre aktualisierten Bedingungen für Darlehensnehmer bekannt, mit denen Millionen von Nutzern vermehrten Zugang zu Krypto-besicherten Darlehen mit niedrigem Zinssatz erhalten sollen. Außerdem hat Celsius den Mindestbedarf bei Darlehensanfragen auf 1.500 Dollar gesenkt. Vor kurzem hatte Celsius bekanntgegeben, dass es seine Darlehensgeschäfte in Europa ausbauen wird.

Die jüngste Aktualisierung der Darlehensvergabedienste von Celsius Networks beinhaltet:

Senkung der Mindestsumme für Darlehensanfragen von 3.000 Dollar auf 1.500 Dollar

Bis zu 30 Rabatt für CEL Token-Besitzer, die Darlehnszinsen in CEL bezahlen, mit einem jährlichen Zinssatz ab nur 3,47

Darlehensnehmer können ein Darlehen in US-Dollar oder unterstützten Stable Coins anfordern

Darlehen werden am selben Tag vergeben

Mitglieder können ihren Antrag über die mobile App von Celsius oder die Celsius Network-Website stellen.

Celsius begann seine Darlehensgeschäfte im August 2018 mit einem Mindestdarlehensantragsbetrag von 10.000 Dollar. Ganz im Sinne seiner Zielsetzung, faire und transparente Finanzdienstleistungen für Kryptoinhaber bereitzustellen, hat Celsius den Mindestantragsbetrag für ein Krypto-besichertes Darlehen über seine Plattform im ersten Jahr seiner Geschäftstätigkeit immer weiter gesenkt. Mit der jüngsten Senkung von 3.000 Dollar auf 1.500 Dollar wird Celsius Network zu einem der am leichtesten zugänglichen Krypto-Darlehensgeber der Branche.

Auch hat das Unternehmen in jüngster Zeit seine Krypto-Darlehensgeschäfte in Europa ausgeweitet, insbesondere für Kryptoinhaber in Spanien. "Seit Aufnahme unseres Darlehensgeschäfts war es unser Ziel, Darlehen, die sich durch niedrige Zinssätze, flexibler Bedingungen, Gebührenfreiheit und transparenten Zugang zu einer benutzerfreundlichen Plattform auszeichnen und damit im besten Interesse der Darlehensnehmer sind, bereitzustellen. Über die App von Celsius Network können Darlehensnehmer weltweit jetzt ein Krypto-besichertes Darlehen bereits ab einem Betrag von 1.500 Dollar bei Zinssätzen ab nur 3,47 beantragen", so Alex Mashinsky, CEO von Celsius Network.

Über Celsius Network

Celsius Network bedient die finanziellen Erfordernisse der heutigen Verbraucher weltweit mit einer Plattform mit hohen Zinserträgen und günstigen Darlehen, die über eine mobile App zugänglich ist. Basierend auf der Überzeugung, dass Finanzdienste im besten Interesse der Einlegergemeinschaft handeln sollten, bietet die moderne Plattform Celsius Mitgliedern Zugang zu kuratierten Finanzdiensten, die über traditionelle Finanzinstitute nicht verfügbar sind. Kryptoinhaber können durch Übertragung ihrer Coins in ihr Celsius Wallet Zinserträge erwirtschaften und USD-Darlehen zu niedrigen Zinssätzen bis 4,95 p.a. aufnehmen oder bis zu 10 oder Stable Coins oder andere Krypto-Coins erwirtschaften.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.celsius.network.

