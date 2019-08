Beim Wocheneinkauf schnell noch was vom Bäcker holen: Mit den angeschlossenen Backshop-Filialen in einigen Rewe-Märkten geht das schnell und einfach. Für den Supermarkt sind sie aber nicht rentabel genug. In ihrer jetzigen Form werden sie deshalb nicht weiter existieren.Bisher werden die Backshops von Rewe von hauseigenem Personal betrieben. Allerdings sind die Umsätze wohl nicht hoch genug, als dass dieses Geschäft rentabel wäre. Neben hohen Personalkosten machen sich für Rewe hierbei ...

