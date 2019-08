Der Rohstoff Gold gilt in unsicheren Zeiten als sicherer Hafen für Anleger. Weltpolitisch gesehen ist die Lage an den Märkten derzeit alles andere als vertrauenserweckend. Kein Wunder, dass Gold momentan einen Lauf hat. Laut Analysten könnte der Preis je Unze auf bis zu 2.000 US-Dollar ansteigen.? Goldpreis über 1.500-US-Dollar-Marke - Negativzinsen lassen das Edelmetall profitieren - Lockerungspolitik sorgt für steigende Gold-NachfrageAn den Märkten ist so langsam Unsicherheit ...

