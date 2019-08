Der Bitcoin rückte in den vergangenen Tagen vermehrt in den Fokus, da er sich seit Anfang des Monats in einem Aufwärtstrend befindet. Dabei weckt der BTC wieder einmal die Aufmerksamkeit institutioneller Anleger - besonders weil seine Korrelation mit anderen Märkten als gering gilt.? Bitcoin-Kurs korreliert wenig mit anderen Märkten ? Institutionelle Anleger äußern vermehrt Interesse ? Bitcoin kommt als Beimischung für ein klassisches Portfolio in FrageSeitdem der Bitcoin nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...