Hohe Sensitivität und Spezifität plus Erkenntnisse zur Quantifizierung von Infektionen und zum Nachweis von Koinfektionen

QIAGEN (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) gab heute die Veröffentlichung einer klinischen Multicenterstudie bekannt, in der die Genauigkeit seiner syndromischen Testlösung QIAstat-Dx im Rahmen der Ursachendiagnostik bei akuten Gastroenteritiden gezeigt werden konnte. Der QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel zeichnet sich in dieser Studie, in der 385 Patientenproben in Laboren europäischer Universitätskliniken geprüft wurden, durch seine hohe Leistungsfähigkeit im Vergleich zu anderen existierenden Multiplex-Tests aus.

Die Studie zeigte, dass der QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel sehr sensitiv (98,2 positive prozentuale Übereinstimmung (PPA), ein Maß für die Fähigkeit, Krankheitserreger nachzuweisen) und spezifisch (99,9% negative prozentuale Übereinstimmung, ein Maß für die Fähigkeit, tatsächlich negative Proben zu erkennen) ist. Bei fast einem Drittel der Patientenproben mit positivem Erregernachweis fanden sich mehrere Erreger. Die Autoren stellten besonders den "Bedienkomfort" des Systems heraus und hoben hervor, dass das System und der Assay Ergebnisse in rund einer Stunde liefert. In der Studie wurde auch die Fähigkeit des QIAstat-Dx Panels, "Cycle Threshold"(CT)-Werte und Amplifikationskurven quantitative Hinweise auf die Menge der nachgewiesenen Nukleinsäuren bereitzustellen, als einzigartiger Vorteil bei der Beurteilung der diagnostischen Befunde zu gastrointestinalen Syndromen erwähnt. Diese Syndrome können durch Koinfektionen oder falsch positive Untersuchungsergebnisse kompliziert werden. Hierbei handelt es sich um wichtige Funktionen, die andere, weit verbreitete syndromische Plattformen nicht bieten

Der Artikel mit dem Titel "Multicenter evaluation of the new QIAstat Gastrointestinal Panel for the rapid syndromic testing of acute gastroenteritis" ("Multizentrische Prüfung des neuen QIAstat Gastrointestinal Panel für die schnelle syndromische Untersuchung bei akuter Gastroenteritis") wurde vom European Journal of Clinical Microbiology Infectious Diseases (EJCMID) zur Veröffentlichung angenommen und ist online verfügbar. Die Studie wurde am Kopenhagener Universitätsklinikum Hvidovre in Dänemark und am Universitätsklinikum Bonn in Deutschland durchgeführt.

"Erkenntnisse, die von unserer syndromischen Testlösung QIAstat-Dx bereitgestellt werden, sind für Ärzte als schnelle und effiziente Entscheidungshilfe bei der Beurteilung komplexer und teilweise lebensbedrohlicher Infektionen von großem Wert. Diese Studie erweitert die sich rasch vergrößernde Evidenzbasis, die belegt, dass der QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel hervorragende Ergebnisse in einem komfortablen Workflow bereitstellt", soThierry Bernard, Senior Vice President und Head of Molecular Diagnostics bei QIAGEN. "Herkömmliche Testverfahren in der Diagnostik gastrointestinaler Erkrankungen sind teuer, zeitaufwendig und arbeitsintensiv. Der QIAstat-Dx GI Panel geht dieses Problem an und ist für Labore, Ärzte und Patienten von wirklichem Wert. Der Bedarf an syndromischen Testverfahren nimmt schnell zu und der QIAstat-Dx Panel ermöglicht als Lösung der nächsten Generation eine genaue Beurteilung von Infektionen und anderen Erkrankungen, bei denen die Ursache der Symptomatik unklar ist. Das System bietet viele einzigartige Vorteile. Einer davon ist, dass es als einzige Lösung den Anwendern CT-Werte bereitstellt."

Das Anfang 2018 in Europa und Mitte 2019 in den USA eingeführte QIAstat-Dx System ermöglicht eine schnelle, kostengünstige und komfortable syndromische Untersuchung mit neuartigen Sample-to-Insight-Lösungen. Der QIAstat-Dx Gastrointestinal Panel bietet einen differenzierten Nachweis von über 20 bakteriellen und viralen Erregern und Parasiten, die bei Darminfektionen eine Rolle spielen. Der Panel ist in Europa bereits erhältlich. Der QIAstat-Dx Respiratory Panel zum Nachweis von über 20 häufig vorkommenden viralen und bakteriellen Infektionen bei Atemwegssyndromen ist gegenwärtig in Europa und den USA erhältlich.

QIAGEN entwickelt zurzeit eine breite Pipeline von geplanten Assays für das QIAstat-Dx Content-Menü, das Infektionskrankheiten, Onkologie, Companion Diagnostics und andere Krankheitsbereiche überspannt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.QIAstat-Dx.com.

Über QIAGEN

QIAGEN N.V., eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows. QIAGEN stellt diese Workflows weltweit mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge) und Life Sciences (akademische Forschung, pharmazeutische Entwicklung und industrielle Anwendungen, hauptsächlich Forensik) zur Verfügung. Zum 31. Dezember 2018 beschäftigte QIAGEN weltweit rund 5.200 Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter http://www.qiagen.com.

