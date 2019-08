=== *** 07:00 DE/K+S AG, Ergebnis 2Q, Kassel 07:00 DE/Stratec SE, Ergebnis 1H (14:00 Telefonkonferenz), Birkenfeld 07:30 DE/MVV Energie AG, Ergebnis 3Q, Mannheim 07:30 NL/Aegon NV, Ergebnis 1H, Den Haag 08:00 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Ergebnis 2Q, Kopenhagen 09:30 DE/Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK), PK zu DIHK-Ausbildungsumfrage, Berlin *** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 11:00 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Forschungs-PK, Frankfurt 12:45 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 1Q, Hangzhou *** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 2Q, Bentonville 13:30 DE/Bundesfinanzministerium, PK zu Maßnahmenpaket zur weiteren Stärkung des Anlegerschutzes, Berlin *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Juli PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar 2Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +1,7% gg Vq zuvor: +3,4% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +2,0% gg Vq zuvor: -1,6% gg Vq *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index August PROGNOSE: 8,0 zuvor: 21,8 *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index August PROGNOSE: 0,5 zuvor: 4,3 *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 214.000 zuvor: 209.000 *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Juli Industrieproduktion PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 77,8% zuvor: 77,9% *** 16:00 US/Lagerbestände Juni PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm *** 18:30 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 1H, Hamburg - Börsenfeiertag Italien, Südkorea ===

