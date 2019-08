Finanzresultate erstes Halbjahr 2019

Umsatz von CHF 296.1 Mio. (H1 2018: CHF 273.5 Mio.) Wachstum von 8.4% in Lokalwährungen bzw. 8.3% in Schweizer Franken Organisches Wachstum von 6.3% in Lokalwährungen Hohes Wachstum im Life Sciences Business

Ausgewiesenes Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) von CHF 49.3 Mio. (H1 2018: CHF 48.1 Mio.) Ausgewiesene EBITDA-Marge von 16.6% (H1 2018: 17.6%), einschliesslich der Kosten im Zusammenhang mit der Akquisition von NuGEN Technologies EBITDA-Marge unverändert hoch auf mit der Vorjahresperiode vergleichbarer Basis, d.h. bereinigt um die Effekte aus zwei Akquisitionen, die Einführung von IFRS 16 sowie den CEO-Wechsel

Ausgewiesener Gewinn von CHF 25.3 Mio., einschliesslich aller akquisitionsbedingten Kosten (H1 2018: CHF 29.2 Mio.) Gewinn pro Aktie von CHF 2.14 (H1 2018: CHF 2.49)

Ausblick für das Gesamtjahr 2019 bestätigt

Operative Leistungen in der ersten Jahreshälfte 2019

Markteinführung von NGS DreamPrep , einer vollautomatisierten Probenvorbereitungslösung für die Gensequenzierung (NGS)

Markteinführung der Reader-Plattform Spark Cyto mit Imaging-Funktionalitäten für Anwendungen in der Zellbiologie

Neue Partnerschaften mit QIAGEN und The Binding Site in Krankheitsbereichen mit hohem medizinischen Bedarf

Akquisition eines Zulieferers von wichtigen Bauteilen erfolgreich abgeschlossen

Männedorf, Schweiz, 15. August 2019 - Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) erzielte im ersten Halbjahr 2019 erneut einen deutlichen Umsatzanstieg, der durch ein hohes Wachstum im Life Sciences Business getrieben war.

Dr. Achim von Leoprechting, CEO von Tecan, kommentierte: "Der Umsatz von Tecan erhöhte sich im laufenden Geschäftsjahr erneut deutlich. Dabei verzeichnete das Life Sciences Business einen besonders erfreulichen Geschäftsgang. Hervorzuheben ist unter anderem die sehr gute Nachfrage im Instrumentengeschäft, getrieben von unserer führenden Fluent-Automationslösung. Im Partnering Business verzeichnete das Komponentengeschäft ebenfalls ein hohes Wachstum.

Innovation bleibt auch in Zukunft ein wesentlicher Umsatztreiber. In zwei unserer Kernmärkte, der Genomik und der Zellbiologie, haben wir im ersten Halbjahr je eine wegweisende Produktplattform im Markt eingeführt. Mit dem NGS DreamPrep bieten wir unseren Kunden in der Life-Science-Forschung eine integrierte und vollautomatisierte Probenvorbereitungslösung für die Gensequenzierung, inklusive der hoch innovativen Reagenzien von Tecan Genomics. Die neue Reader-Plattform Spark Cyto in unserem Detektionsgeschäft ermöglicht Labors mit ihren zusätzlichen Imaging-Funktionalitäten neuartige Analysen von Zellen in Echtzeit. Wir freuen uns sehr über das grosse Interesse, das die beiden Produkte seit ihrer Vorstellung gefunden haben", so von Leoprechting weiter.

Finanzresultate für das erste Halbjahr 2019

Der Auftragseingang erhöhte sich im ersten Halbjahr 2019 um 4.2% auf CHF 310.6 Mio. (H1 2018: CHF 298.1 Mio.) und überstieg damit erneut die in der Berichtsperiode realisierten Umsätze. In Lokalwährungen entspricht dies einem Anstieg von 4.5%. Auf organischer Basis, ohne die Hinzurechnung der zwei zuletzt getätigten Akquisitionen, stieg der Auftragseingang in Lokalwährungen um 2.7% bzw. um 2.4% in Schweizer Franken.

Der Auftragsbestand per 30. Juni 2019 erhöhte sich erneut deutlich. Die zweistellige Wachstumsrate war hierbei von beiden Geschäftssegmenten getragen.

Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr um 8.4% in Lokalwährungen bzw. 8.3% in Schweizer Franken auf CHF 296.1 Mio. (H1 2018: CHF 273.5 Mio.). Das organische Umsatzwachstum lag bei 6.3% in Lokalwährungen bzw. 6.2% in Schweizer Franken. Im Unterschied zum Vorjahr war das Wachstum in dieser Berichtsperiode durch eine zweistellige Umsatzsteigerung im Geschäftssegment Life Sciences Business getrieben. Das Geschäftssegment Partnering Business verzeichnete wie erwartet nur einen niedrigen Umsatzzuwachs, dies nach einem Wachstum in Lokalwährungen von über 16% in der Vorjahresperiode.

Die wiederkehrenden Umsätze mit Serviceleistungen und Verbrauchsmaterialien stiegen im ersten Halbjahr 2019 um 7.0% in Lokalwährungen bzw. um 7.3% in Schweizer Franken. Der Anteil der wiederkehrenden Umsätze erreichte damit 44.4% am Gesamtumsatz (H1 2018: 44.8%).

Das ausgewiesene Betriebsergebnis vor Abschreibungen (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen; EBITDA) erhöhte sich im Berichtszeitraum auf CHF 49.3 Mio. (H1 2018: CHF 48.1 Mio.). Die EBITDA-Marge erreichte 16.6% des Umsatzes, inklusive aller akquisitionsbedingten Kosten in Höhe eines mittleren einstelligen Millionenbetrags in Schweizer Franken (H1 2018: 17.6%). Hingegen lag die auf mit der Vorjahresperiode vergleichbarer Basis berechnete EBITDA-Marge im ersten Halbjahr 2019 bei einem gleich hohen Wert wie in der ersten Jahreshälfte 2018. Die ausgewiesene EBITDA-Marge der Berichtsperiode wurde dabei um einen in der Summe margenmindernden Netto-Effekt bereinigt, der sich aus mehreren Einflussfaktoren zusammensetzt: die akquisitionsbedingten Kosten von NuGen und zu einem geringeren Teil die einmalig auftretenden zusätzlichen Kosten durch den CEO-Wechsel wirkten sich jeweils negativ aus. Einen wiederkehrend positiven Effekt hingegen generiert das Inkrafttreten der neuen Rechnungslegungsvorschrift IFRS 16 (Leasingverhältnisse); ebenso leistete die zuletzt abgeschlossene Akquisition eines Zulieferers einen leicht positiven Beitrag. Integrationskosten für abgeschlossene Akquisitionen fielen dabei in beiden Perioden in vergleichbarer Höhe an.

Der ausgewiesene Periodengewinn lag im ersten Halbjahr 2019 somit bei CHF 25.3 Mio. (H1 2018: CHF 29.2 Mio.). Gewinnmindernd wirkten sich hierbei vor allem die akquisitionsbedingten Kosten aus. Die Gewinnmarge belief sich somit im Berichtszeitraum auf 8.6% des Umsatzes (H1 2018: 10.7%) und der Gewinn pro Aktie auf CHF 2.14 (H1 2018: CHF 2.49).

Der Geldzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit erreichte CHF 36.0 Mio. (H1 2018: CHF 38.4 Mio.). Damit entsprach der operative Geldzufluss im ersten Halbjahr 2019 12.1% des Umsatzes (H1 2018: 14.0%).

Informationen nach Geschäftssegmenten

Life Sciences Business (Endkundengeschäft)

Im ersten Halbjahr 2019 stieg der Umsatz im Geschäftssegment Life Sciences Business um 15.5% und erreichte CHF 162.4 Mio. (H1 2018: CHF 140.5 Mio.); in Lokalwährungen lag der Umsatz um 15.7% über dem Vorjahreswert. Auch auf organischer Basis, d.h. ohne Berücksichtigung des Umsatzes von NuGEN, jetzt Tecan Genomics, erhöhte sich der Halbjahresumsatz mit einem Zuwachs von 12.0% in Lokalwährungen deutlich. Das Instrumentengeschäft, insbesondere Verkäufe der Fluent-Automationsplattform, verzeichnete dabei ein besonders starkes Wachstum.

Auch der Auftragseingang im Life Sciences Business zeigte weiterhin ein gutes Wachstum. In der Folge erhöhte sich der Auftragsbestand erneut mit einer zweistelligen Rate.

Das Betriebsergebnis des Segments (Gewinn vor Zinsen und Steuern; EBIT) stieg trotz der akquisitionsbedingten Kosten auf CHF 19.0 Mio. (H1 2018: CHF 18.1 Mio.). Die Betriebsrendite lag bei 11.2% des Umsatzes (H1 2018: 12.2%).

Partnering Business (OEM-Geschäft)

Das Geschäftssegment Partnering Business erzielte im Berichtszeitraum einen Umsatz von CHF 133.7 Mio. (H1 2018: CHF 133.0 Mio.). Dies entspricht einem leichten Wachstum von 0.6% in Lokalwährungen wie auch in Schweizer Franken. Das organische Umsatzwachstum lag bei 0.2% in Lokalwährungen. Nachdem das Segment in der Vorjahresperiode ein besonders hohes Wachstum von 16.1% in Lokalwährungen erzielt hatte, war für das erste Semester 2019 eine niedrigere Umsatzzunahme erwartet worden.

Dank einem soliden Wachstum beim Auftragseingang erhöhte sich der Auftragsbestand auch im Partnering Business mit einer zweistelligen Rate.

Das Betriebsergebnis des Segments (Gewinn vor Zinsen und Steuern; EBIT) lag bei CHF 25.0 Mio. (H1 2018: CHF 25.6 Mio.) und die Betriebsrendite bei 18.6% des Umsatzes (H1 2018: 19.1%).

Ergänzende Informationen

Regionale Entwicklung

In Europa erhöhte Tecan den Umsatz in der ersten Jahreshälfte 2019 in Lokalwährungen trotz der hohen Vergleichsbasis um 3.4% und in Schweizer Franken um 1.8%. In der Vorjahresperiode war hier ein besonders starkes Wachstum von 19.9% in Lokalwährungen erzielt worden. Dieses war insbesondere im Geschäftssegment Partnering Business erfolgt, weswegen der Segmentumsatz in der Berichtsperiode erwartungsgemäss den Vorjahreswert nicht ganz erreichte. Hingegen verzeichnete das Geschäftssegment Life Sciences Business, auf Basis des hohen Auftragsbestands aus dem Vorjahr, in Europa ein hohes Wachstum.

In Nordamerika stieg der Umsatz in der ersten Jahreshälfte 2019 in Lokalwährungen um 14.0% und in Schweizer Franken um 16.9%. Besonders dynamisch entwickelte sich das Life Sciences Business, das in dieser Region ein Umsatzwachstum in Lokalwährungen von 23.5% erzielte.

In Asien erreichte Tecan ein Umsatzplus von 11.8% in Lokalwährungen und 9.2% in Schweizer Franken. Beide Segmente trugen mit einem guten Geschäftsgang zum Umsatzzuwachs in der Region bei. Dabei lag der Umsatzanstieg in China über dem Wachstum der Gesamtregion Asien.

Operative Leistungen in der ersten Jahreshälfte 2019

Bei der Umsetzung der umfassenden Genomik-Strategie erzielte Tecan in der ersten Jahreshälfte gute Fortschritte. So wurde nur wenige Monate nach der Akquisition von NuGen Technologies NGS DreamPrep im Markt eingeführt. NGS DreamPrep, eine integrierte und vollautomatisierte Probenvorbereitungslösung für die Gensequenzierung (NGS, Next-Generation Sequencing) in der Life-Science-Forschung, kombiniert die hohe Produktivität und Präzision der Fluent-Automationsplattform mit den innovativen Reagenzien von Tecan Genomics (ehemals NuGen). Der Einsatz dieser innovativen Lösung kann dazu beitragen, den typischen Probendurchsatz eines Labors zu verdoppeln.

Zudem wurde im Juni die Reader-Plattform Spark Cyto für Anwendungen in der Zellbiologie auf einer grossen Fachmesse im Markt eingeführt. Der Spark Cyto Multimode-Mikroplatten-Reader ermöglicht mit seinen zusätzlichen Imaging-Funktionalitäten, dass Labors in der Life-Science-Forschung die Entwicklung von Zellen in Echtzeit über einen langen Zeitraum bei vollständig kontrollierten Umweltparametern hinweg verfolgen können. Zu den besonderen Eigenschaften des innovativen Instruments gehört auch, dass Messungen bei zuvor festgelegten Ereignissen automatisiert ablaufen. Ebenso können weitere Prozessschritte auf Basis der ausgewerteten Bilddaten automatisch durchgeführt werden, wie beispielsweise die Zugabe von chemischen Substanzen, welche die Entwicklung oder das Überleben der Zellen beeinflussen.

Im März haben die Tecan Group AG und QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) eine Zusammenarbeit zur Verbesserung der Probenverarbeitung für den Diagnosetest QuantiFERON-TB Gold Plus (QFT-Plus) von QIAGEN bekannt gegeben. QIAGEN ist ein weltweit führender Anbieter von "Sample to Insight"-Lösungen für die molekulare Diagnostik und Life Sciences. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit soll die Fluent-Automationslösung von Tecan für die Aliquotierung von Proben für den optionalen Lithium-Heparin-Einrohr-Workflow eingesetzt werden. Die Division Life Sciences Business von Tecan wird die Labore dabei direkt mit den Fluent-Geräten beliefern.

Bei verschiedenen Entwicklungsprojekten im Partnering Business erzielte Tecan im ersten Halbjahr 2019 gute Fortschritte. Verschiedene neue Instrumentenplattformen sollen von den jeweiligen Partnern noch in der zweiten Jahreshälfte im Markt eingeführt werden. Im Juni wurde zudem erstmals ein bereits laufendes Entwicklungsprogramm mit The Binding Site Group (Birmingham, Grossbritannien) bekannt gegeben. Beide Unternehmen entwickeln gemeinsam, auf Basis von Tecans Fluent-Plattform, eine automatisierte Lösung für The Binding Site, bei der die Massenspektrometrie zur Diagnose von Blutkrebs eingesetzt werden soll.

Im Juni hat Tecan die Akquisition eines seit langer Zeit bestehenden Zulieferers von wichtigen Bauteilen erfolgreich abgeschlossen. Ziel ist, die Fertigung von wichtigen maschinell bearbeiteten Präzisionsbauteilen vertikal zu integrieren. Mit zwei Produktionsstätten, einer in Kalifornien (USA) und einer in Vietnam, wird Tecan zum einen von der langfristigen Bereitstellung von qualitativ hochwertigen präzisionsbearbeiteten Bauteilen profitieren können. Zum anderen ermöglicht die interne Belieferung auch Kosteneinsparungen. Tecan war der grösste Kunde dieses Zulieferers und für einen bedeutenden Anteil seines Umsatzes verantwortlich. Seit dem 1. Juni 2019 wird der Zulieferer in der Jahresrechnung der Tecan Group im Geschäftssegment Partnering Business konsolidiert.

Gesunde Bilanz - hohe Eigenkapitalquote

Zum 30. Juni 2019 lag die Eigenkapitalquote von Tecan bei 68.1% (31. Dezember 2018: 71.4%). Die Nettoliquidität (Flüssige Mittel und Anlagen abzüglich Bankverbindlichkeiten und -kredite) erreichte CHF 264.5 Mio. (30. Juni 2018: CHF 284.1 Mio.; 31. Dezember 2018: CHF 289.6 Mio.), obwohl der Kaufpreis für die Akquisition eines Zulieferers in der ersten Jahreshälfte vollständig in bar bezahlt wurde (Netto-Geldabfluss von CHF 21.2 Mio.).

An der ordentlichen Generalversammlung der Tecan Group vom 16. April 2019 stimmten die Aktionäre einer Erhöhung der Dividende von CHF 2.00 auf CHF 2.10 je Aktie zu. Die Auszahlung der Dividende von insgesamt CHF 24.8 Mio. erfolgte per 24. April 2019.

Ausblick für das Gesamtjahr 2019 bestätigt

Für das Geschäftsjahr 2019 erwartet Tecan weiterhin ein Umsatzwachstum in Lokalwährungen im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich. Durch die kürzlich abgeschlossene Akquisition eines Zulieferers werden zusätzliche Umsätze an Dritte nur im niedrigen bis mittleren einstelligen Millionenbereich in Schweizer Franken erwartet. Weitere mögliche Akquisitionen im Laufe des restlichen Jahres schliesst diese Prognose nicht mit ein.

Tecan erwartet auch weiterhin, die für das Geschäftsjahr 2019 ausgewiesene EBITDA-Marge auf rund 19% des Umsatzes zu steigern. Zusätzlich sollte sich die Akquisition des Zulieferers leicht positiv auf die prognostizierte EBITDA-Marge für 2019 auswirken.

Die Erwartungen zur Profitabilität basieren auf prognostizierten Durchschnittskursen für das Gesamtjahr 2019, wonach ein Euro CHF 1.14 entspricht (2018: 1.15) und ein US-Dollar CHF 0.99 (2018: 0.96). Auch diese Erwartungen enthalten keine Beiträge oder Kosten aus weiteren Akquisitionen.

Finanzbericht und Webcast

Der vollständige Halbjahresbericht 2019 kann auf der Internetseite des Unternehmens www.tecan.com in der Rubrik Investor Relations abgerufen werden. Im App Store steht zudem eine iPad-App für die Finanzberichte von Tecan zur Verfügung.

Die Ergebnisse des ersten Halbjahres 2019 werden heute um 10:00 Uhrmitverfolgen. Ein Link zum Webcast wird unmittelbar vor Beginn der Präsentation aufgeschaltet.

Einwahlnummern bei telefonischer Einwahl:

Für Teilnehmer aus Europa: +41 (0)58 310 50 00 oder +44 207 107 0613 (UK)

Für Teilnehmer aus den USA: +1 (1) 631 570 5613

Die Einwahl sollte möglichst 15 Minuten vor Beginn der Konferenz erfolgen.

Nächste Termine

Der Bericht zum Geschäftsjahr 2019 wird am 17. März 2020 veröffentlicht.

Die ordentliche Generalversammlung der Aktionäre von Tecan findet am

7. April 2020 statt.

Über Tecan

Tecan (www.tecan.com) ist ein weltweit führender Anbieter von Laborinstrumenten und Lösungen für die Branchen Biopharma, Forensik und Klinische Diagnostik. Das Unternehmen ist auf Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Automatisierungslösungen für Laboratorien im Life-Science-Bereich spezialisiert. Die Kunden von Tecan sind Pharma- und Biotechnologieunternehmen, Forschungsabteilungen von Universitäten sowie forensische und diagnostische Laboratorien. Als Originalgerätehersteller (OEM) ist Tecan auch führend in der Entwicklung und Herstellung von OEM-Instrumenten und Komponenten, die vom jeweiligen Partnerunternehmen vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen verfügt über Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa und in Nordamerika. In 52 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Im Jahr 2018 erzielte Tecan einen Umsatz von CHF 594 Mio. (USD 606 Mio.; EUR 516 Mio.). Die Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN; ISIN CH0012100191).

Für weitere Informationen:



Tecan Group Dr. Rudolf Eugster Martin Brändle Chief Financial Officer Vice President, Communications &

Investor Relations investor@tecan.com (mailto:investor@tecan.com) Tel. +41 (0) 44 922 84 30 www.tecan.com (http://www.tecan.com) Fax +41 (0) 44 922 88 89

Anhang