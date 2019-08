Fremont, Kalifornien (ots/PRNewswire) - 42Gears Mobility Systems, ein führender Lösungsanbieter für Unified Endpoint Management, gab heute bekannt, dass das Unternehmen von Gartner, Inc. im Magic Quadrant für Unified Endpoint Management Tools 2019 zum zweiten Jahr in Folge als Visionär genannt wurde.



42Gears transformiert digitale Arbeitsplätze in verschiedenen Vertikalen und hilft Unternehmen, ihre Mobilgeräte, PCs und viele andere Arten von Endpunkten zu sichern. Die UEM-Lösung von 42Gears unterstützt Bereitstellungen im großen Maßstab und gibt Unternehmen Kontrolle auf granularer Ebene über geschäftliche Geräte.



Endpunkte wie POS-Geräte, Netzwerkdrucker und Bluetooth-Kopfhörer - die nicht auf Standardbetriebssystemen laufen - können über ein IoT-Gateway, das einen UEM-Agenten hostet, außerdem mit seiner Things Management Technology (TMT) verwaltet werden. Die Plattform unterstützt außerdem Windows Autopilot und Microsoft Graph APIs, um O365-Anwendungen über Intune MAM zu verwalten.



Lesen Sie den Bericht hier (https://www.42gears.com/landing-page/gartnermq2019uem/?pname=gartner-report).



"Als einziges Unternehmen, dass im Gartner Magic Quadrant 2019 für Unified Endpoint Management Tools genannt wurde, glauben wir, dass unser Ansatz Unternehmen hilft, nicht nur die Herausforderungen zu überwinden, die sich ihnen derzeit stellen, sondern auch sicherzustellen, dass sie sich in Zukunft geschützt fühlen, wenn sie neuere Technologien bereitstellen", sagte Onkar Singh, Gründer und CEO von 42Gears Mobilität Systeme. "Innovation ist ein Lebensgefühl bei 42Gears, eine Einstellung, die hinter allem steht, was wir tun, und eine Motivation dafür, bessere Produkte zu entwickeln. Wir haben vor kurzem die Things Management Technology auf den Markt gebracht, mit der wir die Art zu revolutionieren hoffen, wie Unternehmen Endpoint-Management verstehen."



Anfang dieses Jahres wurde 42Gears auch mit dem Titel Gartner Peer Insights Customers' Choice für Unified Endpoint Management Tools (https://www.gartner.com/reviews/market/unified-endpoint-management-tools) ausgezeichnet.



Da Unternehmen den Bedarf erkennen, von einer Kombination aus CMT- und EMM-Lösungen zu einem umfassenden UEM-Tool überzugehen, steht 42Gears bereit, mit einer benutzerorientierten Plattform ein Zeichen zu setzen, die jetzt helfen kann, "nicht so smarte" Endpunkte neben Smartphones, PCs, Laptops, Rugged Handhelds und Wearables zu verwalten.



