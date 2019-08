Nicht die Konjunkturzahlen wie Industrieproduktion oder Verbrauch bzw. Bauindustrie sind entscheidend, sondern die zugespitzte Konstellation in den Finanzmärkten mit Schwergewicht New York. Die Flucht großer Investoren in erste Bondqualitäten ist das sicherste Zeichen dieser Art. Denn diese haben mit Konjunkturdaten nichts zu tun. Auch der Bund Future zeigt das gleiche Bild mit einer berühmten Fahnenstange. Deshalb auch in diesem Zusammenhang: Kein Handlungsbedarf!



