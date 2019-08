Sie fuhren teilweise mit bis zu 3 % Tagesverlust in eine sehr schwierige technische Hängepartie. Am Ende konnte der Dow noch gerettet werden, aber die Markttechnik hängt damit völlig in der Luft. Technisch vergleichbar mit 2011 bzw. 2012 in der damaligen Griechenkrise. Der letzte Zollschritt von Donald Trump war der Auslöser. Erste Konsequenz: Nichts tun und abwarten!



