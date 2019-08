FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.08.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 16.08.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 15.08.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 16.08.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

821 XFRA US87105L1044 SWITCH INC. CL.A DL-,001 0.026 EUR

OXQ1 XFRA US00770C1018 ADVANCED EMISS. SOL. 0.224 EUR

D0D XFRA AU000000DDR5 DICKER DATA LTD 0.030 EUR

WXIG XFRA DE000DWS0XF8 FOS RENDITE U.NACHHALTI.A 0.700 EUR