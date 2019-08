FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.08.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 15.08.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

S4VC XFRA GB00B5ZN1N88 SEGRO PLC LS-,10

R6C XFRA GB00B03MLX29 ROYAL DUTCH SHELL A EO-07

HBC1 XFRA GB0005405286 HSBC HLDGS PLC DL-,50

XFRA CA2006971006 COMMERCE RESOURCES CORP.

R7I XFRA GG00BBHX2H91 RENEWABLES INFRASTRUCTURE

M2HM XFRA AU0000004053 WOOMERA MINING LTD

XFRA CA02650G1037 AMERICAN HELIUM INC.