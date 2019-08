CLIQ Digital AG veröffentlicht Zahlen zum zweiten Quartal und ersten Halbjahr 2019 - Anstieg des Umsatzes und des CLIQ-Faktors unterstreicht die erwartete Rückkehr zum Wachstum DGAP-News: Cliq Digital AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis CLIQ Digital AG veröffentlicht Zahlen zum zweiten Quartal und ersten Halbjahr 2019 - Anstieg des Umsatzes und des CLIQ-Faktors unterstreicht die erwartete Rückkehr zum Wachstum 15.08.2019 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Corporate News CLIQ Digital AG veröffentlicht Zahlen zum zweiten Quartal und ersten Halbjahr 2019 - Anstieg des Umsatzes und des CLIQ-Faktors unterstreicht die erwartete Rückkehr zum Wachstum - Umsatz steigt in Q2/2019 um 5 % gegenüber dem Vorquartal - Erhöhung des CLIQ-Faktors von 1,34 in Q1/2019 auf 1,46 in Q2/2019 - EBITDA, bereinigt um einmalige Kosten, erhöht sich in H1/2019 um 20 % auf EUR 2,4 Mio. (H1/2018: EUR 2,0 Mio.) - EBITDA in Q2/2019 verbessert sich um 31 % auf EUR 1,4 Mio. gegenüber EUR 1,1 Mio. in Q1/2019 (bereinigt um einmalige Kosten) Düsseldorf, 15. August 2019 - CLIQ Digital AG (ISIN DE000A0HHJR3, WKN A0HHJR), ein führendes Direktmarketing- und Vertriebsunternehmen für digitale Produkte mit einer eigenen globalen Zahlungs- und Distributionsplattform, veröffentlicht heute ihre Geschäftsentwicklung für das zweite Quartal und das erste Halbjahr 2019. Umsatz und Ergebnisentwicklung Die CLIQ Digital Unternehmensgruppe erwirtschaftete im Zeitraum April bis Juni 2019 Bruttoumsatzerlöse von EUR 14,5 Mio., was einem Anstieg von 5 % gegenüber dem Vorquartal entspricht (EUR 13,8 Mio.). Im gesamten ersten Halbjahr 2019 beliefen sich die Bruttoumsatzerlöse auf EUR 28,2 Mio. Der Nettoumsatz (Umsatz nach Abzug der Kosten für die Zahlungsdienstleister) stieg im zweiten Quartal ebenfalls um 5 % gegenüber dem ersten Quartal 2019. Im Vergleich zum vierten Quartal 2018 stieg der Nettoumsatz im zweiten Quartal 2019 sogar um 10 %. Der Nettoumsatz für das erste Halbjahr 2019 betrug EUR 19,6 Mio. (H1/2018: EUR 20,5 Mio.). Im Zuge der strikten Fokussierung auf die Profitabilität reduzierte die CLIQ Digital Unternehmensgruppe im zweiten Quartal 2019 die Marketingausgaben um rund 5 % auf EUR 4,8 Mio. gegenüber EUR 5,1 Mio. im Vorquartal. Die Auswirkungen der geringeren Marketingausgaben wurden durch die Erhöhung des CLIQ-Faktors auf 1,46 in Q2/2019 (Q1/2019: 1,34) vollständig kompensiert. In den ersten sechs Monaten 2019 beliefen sich die Marketingausgaben auf EUR 9,9 Mio. und lagen damit annähernd auf Vorjahresniveau. Im Vergleich zum zweiten Halbjahr 2018 (EUR 8,8 Mio.) verzeichneten die Marketingausgaben in den ersten sechs Monaten 2019 einen Anstieg von 11 %. Im zweiten Quartal 2019 lag das EBITDA bei EUR 1,4 Mio. Dieser Anstieg um 31 % gegenüber dem EBITDA des ersten Quartals 2019 (EUR 1,1 Mio., bereinigt um einmalige Kosten) resultiert aus dem höheren CLIQ-Faktor und den positiven Auswirkungen der Restrukturierung im ersten Quartal 2019. Das EBITDA, bereinigt um einmalige Kosten in Q1/2019, betrug in den ersten sechs Monaten 2019 EUR 2,4 Mio., dies entspricht einem Anstieg um 20 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum (H1/2018: EUR 2,0 Mio.). Das ausgewiesene EBITDA für das erste Halbjahr 2019 betrug EUR 1,8 Mio. nach EUR 0,5 Mio. im ersten Quartal 2019. Entwicklung wichtiger Kennziffern Der CLIQ-Faktor, der das Verhältnis von Umsatz der ersten sechs Monate zu Kosten pro Kunde darstellt und eine wichtige Kennzahl zur Messung der Profitabilität eines Neukunden ist, stieg im zweiten Quartal 2019 deutlich auf 1,46 gegenüber 1,34 im ersten Quartal 2019. Daraus ergibt sich ein erhöhter CLIQ-Faktor von 1,40 im ersten Halbjahr 2019 gegenüber 1,38 im gleichen Zeitraum 2018. Der Kundenbasiswert, ein wichtiger Indikator für die Schätzung des erwarteten Mittelzuflusses bei Bestandskunden, lag zum Ende des zweiten Quartals 2019 mit EUR 24,5 Mio. leicht über dem Wert des Vorquartals (31. März 2019: EUR 24,0 Mio.). Zum Stichtag 30. Juni 2018 lag der Kundenbasiswert bei EUR 25,0 Mio. Ausblick Basierend auf dem Trend des zweiten Quartals 2019 bekräftigt der Vorstand die Prognose, im laufenden Geschäftsjahr ein stetiges organisches Wachstum auf Umsatz- und EBITDA-Ebene zu erreichen. Die Halbjahreszahlen 2019 sind ungeprüft und wurden keiner prüferischen Durchsicht unterzogen. Der vollständige Halbjahresbericht wird Ende September 2019 auf der Website der CLIQ Digital AG im Bereich Investor Relations verfügbar sein. Über CLIQ Digital: CLIQ Digital ( www.cliqdigital.com) ist ein führendes Direktmarketing- und Vertriebsunternehmen für digitale Produkte mit einer eigenen globalen Zahlungs- und Distributionsplattform. Das Kerngeschäft der Unternehmensgruppe ist die Direktvermarktung seiner digitalen Entertainment-Produkte an Endverbraucher über Mobile- und Online-Marketingkanäle. Die Gruppe mit Sitz in Düsseldorf ist ein wertvoller strategischer Geschäftspartner für Netzwerke, Content-Inhaber, Publisher und Werbetreibende. Die Aktien der CLIQ Digital AG notieren im Scale 30 der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN DE000A0HHJR3). Kontakt: CROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister Bahnhofstr. 98 D-82166 Gräfelfing/München Tel.: +49 (0)89 1250903-30 E-Mail: sh@crossalliance.de 15.08.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Cliq Digital AG Immermannstr. 13 40210 Düsseldorf Deutschland E-Mail: investor@cliqdigital.com Internet: www.cliqdigital.com ISIN: DE000A0HHJR3 WKN: A0HHJR Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 857953 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 857953 15.08.2019 ISIN DE000A0HHJR3 AXC0055 2019-08-15/08:00