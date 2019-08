Chinas führender E-Commerce- und Cloud-Player, Alibaba (WKN: A117ME), ging im September 2014 zu 68 US-Dollar pro Aktie an die Börse. Die Aktie verdreifachte ihren Wert in den folgenden fünf Jahren nahezu. Gründe dafür waren das Wachstum der Kernmarktplätze des Unternehmens sowie die kontinuierliche Expansion in angrenzende Märkte. Doch derzeit bremsen der anhaltende Handelskrieg, die Verlangsamung der chinesischen Wirtschaft und ein sinkender Yuan die Begeisterung der Anleger für die Alibaba-Aktie. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...