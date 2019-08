Eine Aktie, die am Morgen mit einer Kurslücke um fünf Prozent höher eröffnet und dann am selben Tag 15 Prozent im Minus schließt, das sieht man nicht alle Tage. Bei Evotec passierte genau das am Mittwoch. Am Morgen vor Handelsbeginn hatte das Wirkstoff-forschungsunternehmen seine Halbjahresbilanz präsentiert. Und die war tadellos ausgefallen.

