Vancouver (British Columbia), 15. August 2019. Yield Growth Corp. (CSE: BOSS, OTCQB: BOSQF, Frankfurt: YG3) freut sich bekannt zu geben, dass es am 14. August 2019 ein Vertriebsabkommen mit Antler Retail Inc. hinsichtlich der weltweiten Vertriebsrechte an der Hanfproduktlinie Antler Real Men unterzeichnet hat.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/48579/PR 82 Antler License 2 closing_DE_PRcom.001.jpeg

Antler Real Men Shiny Beard Pom

Antler schloss auch seine bereits angekündigte Lizenzvereinbarung mit Yield ab und leistete eine Zahlung von 800.000 US-Dollar an Yield Growth für eine nicht exklusive unbefristete Lizenz für die weltweiten Rechte an 8 aktuellen Hanfprodukt-Formeln, die von Yield Growth kreiert wurden.

Antler ist in der Entwicklung, um eine Herrenlinie mit diesen 8 lizenzierten Hanfformeln für Haarpomade, Bartöl, Rasierschaum, Deodorant und 4 hochwertigen ätherischen Ölen auf der Grundlage der indischen Royal Attar-Tradition auf den Markt zu bringen, die Gerüche wie Bernstein und Tabak für ihr männliches Aromaprofil verwendet. Die Yield-Formeln, die an Antler lizenziert wurden, beinhalten Mischungen aus Safran, Sandelholz, rosa Lotus und Weihrauch in Kombination mit Harzen aus Westküstenfichte, Zeder, Tanne, Zypresse und Schwarzfichte. Inspiriert von der ayurvedischen Tradition, Zutaten lokal zu beschaffen, erzeugen diese Gerüche ein Gefühl der Vertrautheit und Beruhigung. Yield Growth wird auch als internationaler Vertriebspartner für diese Produkte fungieren.

Wir haben großes Interesse von Unternehmen aus allen Teilen der Welt verzeichnet, die unsere Hanfproduktreihe Urban Juve vertreiben möchten, sagt Penny Green, CEO von Yield Growth. "Wir freuen uns, als internationaler Vertriebspartner für diese aufregende neue Herrenlinie zu fungieren, die unsere Vertriebskanäle erweitert."

Antler gab 4.000.000 Aktien zu einem als gültig angenommenen Preis von 800.000 $ an Yield Growth als Zahlung für die Formellizenz aus. Der Lizenzvertrag sah vor, dass die Lizenzgebühr bei Abschluss in Aktien bezahlt werden kann, andere Gebühren sind jedoch monatlich in bar zu zahlen. Gebühren für Herstellung, Prüfung und Vermarktung werden noch verhandelt, aber es ist davon auszugehen, dass die Stabilitätsprüfungen von Yield durchgeführt werden, um eine Haltbarkeit von 24 Monaten festzulegen, und dass diese Prüfungen innerhalb von 30 Tagen beginnen werden.

Yield Growth verfügt über Know-how bei der Entwicklung und Einführung von Cannabismarken wie seinen Eigenmarken Urban Juve und Wright & Well. Yield Growth baut eine internationale Vertriebsplattform für Cannabisprodukte auf, die sich auf die USA, Europa und Asien erstreckt und den Markteintritt in Südamerika vorsieht. Die Laufzeit des Vertrages beträgt 10 Jahre, kann aber von beiden Parteien mit einer Frist von 6 Monaten gekündigt werden.

Die Rezepturen von Yield Growth bestehen aus rein pflanzlichen Inhaltsstoffen, sind frei von synthetischen Zutaten und und wurden nie an Tieren getestet.

Antler ist eine nahestehende Partei von Yield Growth, da Krystal Pineo und Penny Green Directors und bedeutsame Aktionäre von Yield Growth und Antler sind.

Über Antler Retail Inc.

Antler entwickelt eine internationale Marke für Bekleidungs- und Pflegeprodukte für Männer. Durch seine Tochtergesellschaft verfügt es über eine Pacht einer kalifornischen Liegenschaft mit einer Verkaufsfläche, die als Cannabis-Einzelhandelsapotheke konzipiert ist, und einen Pächter, der im Begriff ist, eine kalifornische Cannabis-Einzelhandelslizenz mit landesweiten Lieferrechten zu beantragen.

Über Yield Growth Corp.

The Yield Growth Corp. ist auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von cannabishaltigen Beauty- und Wellness-Produkten der Marken Urban Juve und Wright & Well spezialisiert, und die Produktpalette umfasst mehr als 200 cannabishaltige Getränke, Esswaren sowie Wellness- und Beauty-Formeln. Das Unternehmen hat die Absicht, den internationalen Wellness-Markt - der laut Angaben des Global Wellness Institute mittlerweile einen internationalen Marktwert von 4,2 Billionen Dollar erreicht hat - durch die Verbindung von uralten Heilmethoden mit moderner Wissenschaft und Technik zu revolutionieren. Das Führungsteam von The Yield Growth ist mit internationalen Marken wie Johnson & Johnson, Procter & Gamble, M·A·C Cosmetics, Skechers, Best Buy, Aritzia, Coca-Cola und Pepsi Corporation bestens vertraut. Die Zielgruppe von Yield Growth sind Mainstream-Luxusverbraucher, die sich erlesene Wellnessprodukte wünschen. Die Vorzeigemarke Urban Juve verfügt über eine markenrechtlich geschützte und zum Patent angemeldete Extraktionstechnologie und hat insgesamt 12 Patente angemeldet. Yield Growth errichtet derzeit ein komplexes internationales Vertriebsnetz und verfügt über zahlreiche Einnahmequellen wie z.B. Dienstleistungen, Lizenzierungen und Produktverkäufe.

Nähere Informationen erhalten Sie auf www.yieldgrowth.com bzw. auf Instagram unter @yieldgrowth. Besuchen Sie auch unseren Shop unter www.urbanjuve.com und informieren Sie sich unter findyourjuve in den sozialen Medien.

