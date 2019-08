Am Markt für deutsche Staatsanleihen haben die Kurse ihre Rekordjagd der vergangenen Handelstage vorerst nicht weiter fortgesetzt. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Morgen nur noch geringfügig um 0,01 Prozent auf 178,48 Punkte. Die Rendite zehnjähriger deutscher Staatsanleihen wurde bei einem Rekordtief von minus 0,66 Prozent gehandelt.

"Die Risikoaversion an den Finanzmärkten ist erhöht", beschrieb Anleihe-Experte Patrick Boldt von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) die Stimmung. In der vergangenen Nacht hatte der Bund-Future ein neues Rekordhoch bei 178,59 Punkten erreicht. Zuletzt hatten Konjunktursorgen eine breitangelegte Flucht in sichere Anlagehäfen zu Folge, von der auch Bundesanleihen stark profitieren konnten.

Am Vormittag stehen keine wichtigen Konjunkturdaten aus der Eurozone auf dem Programm, die für neue Impulse sorgen könnten. Erst am Nachmittag könnte es mehr Bewegung am deutschen Rentenmarkt gerechnet. Dann werden in den USA zahlreiche Kennzahlen aus der amerikanischen Wirtschaft veröffentlicht, wobei vor allem Daten zur Industrieproduktion und zur Umsatzentwicklung im Einzelhandel im Fokus stehen./jkr/fba

