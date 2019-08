Pressemitteilung der Constantin Medien AG:

Constantin Medien im ersten Halbjahr 2019: Deutliche Verbesserung beim Konzernergebnis Anteilseigner - Konzernergebnis Anteilseigner im 2. Quartal 2019 leicht positiv

- Turnaround bei PLAZAMEDIA bestätigt

- Finanzergebnis zum ersten Mal seit Jahren positiv, zudem positiver operativer Cash-Flow

- Vorstand sieht seine Strategie bestätigt

Das Konzernergebnis Anteilseigner des Constantin Medien-Konzerns (ISIN: DE0009147207, WKN: 914720) verbesserte sich um 2,3 Mio. Euro gegenüber der Vorjahresperiode. Im 2. Quartal 2019 wurde ein leicht positives Konzernergebnis Anteilseigner und eine signifikante Verbesserung im EBIT gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal erreicht. Zudem wurde im 1. Halbjahr 2019 ein positives Finanzergebnis in Höhe von 0,9 Mio. Euro erzielt.

Die Umsatzerlöse liegen in den ersten sechs Monaten 2019 unter Vorjahresniveau, insbesondere aufgrund geringerer TV-Werbeerlöse nach dem Wegfall der Rechte an der UEFA Europa League und einer generellen Zurückhaltung der Werbespendings bei den Werbetreibenden. Trotzdem erzielte der Constantin Medien-Konzern in den ersten sechs Monaten 2019 einen positiven operativen Cash-Flow aus betrieblicher Tätigkeit von 2,3 Mio. Euro (H1 2018: -4,9 Mio. Euro). Zudem ist der Vorjahresvergleich dadurch geprägt, dass 2018 ein thematisch besonders starkes Sportjahr war mit Olympischen Spielen und der FIFA WM 2018TM, an der SPORT1 für seine digitalen Plattformen Rechte an Highlight-Clips aller WM-Spiele hielt. Erwartungsgemäß entwickelte sich im ersten ...

