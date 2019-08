Fossil Group - Ehemaliger Highflyer verschwindet in der Versenkung!

Shortsetup

Analyse erstellt im Auftrag von





Symbol:ISIN:US34988V1061Die Fossil Group designed, entwickelt, produziert und vertreibt Fashion Accessoires weltweit. Das Produktsortiment umfasst sowohl Herren- als auch Frauenartikel wie Uhren, Schmuck, Handtaschen, Geldbörsen, Sonnenbrillen und Gürtel, welche weltweit in mehr als 470 eigenen Stores vertrieben werden. In den letzten Jahren musste der Konzern starke Umsatzeinbußen verzeichnen und so sank dieser vom Rekordjahr 2014 mit mehr als 3,5 Mrd. USD auf nunmehr 2,5 Mrd. USD im Jahr 2018. Diese schlechte Umsatzentwicklung drückte natürlich auch auf das Ergebnis, welches in den letzten 2 Jahren in den negativen Bereich fiel und natürlich auch Anlegern nicht verborgen bliebt. Diese quittierten die schlechte wirtschaftliche Entwicklung mit anhaltendem Verkaufsdruck, welcher die Aktie vom Rekordhoch im April 2012 bei 140 USD um über 90 % hat fallen lassen.Die jüngsten Quartalszahlen brachten auch keine deutliche Verbesserung, auch wenn der Verlust eingegrenzt werden konnte. Der Chart sieht nachwievor sehr bearisch aus, die aktuelle seitwärts verlaufende Konsolidierung verspricht für die Bullen nichts Gutes und ein abrutschen durch die Unterstützung bei 9,44 USD sollte weiteren Verkaufsdruck hervorbringen. Einziges Warnzeichen für angedachte Shortpositionen ist die derzeitige relative Stärke im Vergleich zum Gesamtmarkt: Gab dieser in den letzten Tagen deutlich ab, konnte sich Fossil relativ stabil über der Unterstützung halten.Ein eindeutiger Trigger wäre in diesem Fall der Bruch der Unterstützung bei 9,44 USD unter erhöhtem Volumen. Den Stopp Loss könnten risikoaverse Trader bei 11,25 USD setzten, aggressive Trader hätten eine Möglichkeit über der jüngsten Mini-Konsolidierung und über dem EMA20 bei 10,40 USD.Autor: Hubert Strasser besitzt aktuell keine Positionen in FOSL