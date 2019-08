Das Analysehaus Jefferies hat Asos von "Buy" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 3500 auf 2000 Pence gesenkt. Nach der Gewinnwarnung des britischen Mode-Versandhändlers habe die Aktie zwar bereits deutlich verloren, doch dürfte es mit dem Kurs noch weiter abwärts gehen, schrieb Analystin Caroline Gulliver in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen müsse nun in seine Bruttomargen, den Vertrieb und die Vermarktung investieren, um das Umsatzwachstum zu beschleunigen. Angesichts des schwierigen Wirtschaftsumfelds sei damit in den nächsten zwei Jahren die Margenerholung begrenzt./tav/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2019 / 17:10 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2019 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: GB0030927254