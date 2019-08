McDonald`s - Die Rally ist noch nicht zu Ende!

Analyse erstellt im Auftrag von





Symbol:ISIN:Die Fast-Food-Kette McDonald’s betreibt weltweit fast 40.000 Restaurants. Das McCafe Konzept und der Umbau hin zur digitalen Bestellabwicklung war der richtige Schritt in die Zukunft. Die Burger Kette ist gerade in schwierigen Marktphasen ein gesuchtes Papier.Die McDonald`s Aktie kennt in den letzten 6 Monaten nur eine Richtung - steil bergauf. Bei dieser starken Aktie ist es nicht einfach, den Einstieg zu finden. In der aktuellen Gesamtmarkt Schwäche rotiert das Kapital bevorzugt in defensive Titel wie McDonald`s. In der Vergangenheit hat die Aktie nach kurzen Konsolidierungen am EMA 20 wieder nach oben gedreht. Ein erneuter Pullback zur 20-Tage-Linie könnte für den Positionsaufbau genutzt werden.Den Long-Einstieg könnte man bei einem Pullback zum EMA 20 bei 216 USD vornehmen. Der Stopp geht bei aggressiveren Tradern unter den EMA 20. Defensivere Trader könnten der Aktie mehr Raum geben, und den Stopp unter das Tief bei 209 USD setzen.Meine Meinung zu McDonald`s ist BULLISCH