Die aktuelle Quartalsberichtssaison nähert sich inzwischen dem Ende. Viele Zahlenwerke haben uns in den vergangenen Wochen und Monaten bewegt und es gab so manche Verlierer dieser spannenden Berichtssaison, die im Nachgang der jeweiligen Zahlenwerke ordentlich Federn lassen mussten. Aber genug vom Schlechten, denn einige Unternehmen haben mit ihren Quartalszahlen auch positiv überrascht. Werfen wir in diesem Sinne nun einen Foolishen Blick auf die Aktien von TUI (WKN: TUAG00), Sixt (WKN: 723132) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...