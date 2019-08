Der deutsche Aktienmarkt probt den Aufstand. Obwohl die Wall Street am Mittwoch absackte, scheint sich in Frankfurt am Morgen eine positive Tendenz durchzusetzen. Von einer Verkaufspanik ist jedenfalls weit und breit nichts zu sehen. Die Rezessionsgefahr lauert nur im Hintergrund, weshalb auch große Sprünge aufwärts eher unwahrscheinlich sind. Trotz miserabler Vorgaben aus Übersee scheint sich am deutschen Aktienmarkt eine freundliche Tendenz durchsetzen zu wollen. Nach den massiven Vortagesverlusten ...

