Die Angst vor einer weltweiten Rezession geht um: Die größten US-Indizes schlossen den gestrigen Handelstag deutlich im Minus ab. Doch auch am Kryptomarkt geht es abwärts: Bitcoin fällt unter die psychologisch wichtige Marke von 10.000 US-Dollar pro Coin. Der Dow Jones beendete den Börsentag am Mittwoch bei 25.479 Punkten, was einem Minus von 3,05 Prozent entspricht. Der S&P 500 fiel rund 2,9 Prozent ...

