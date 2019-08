Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Risikoaversion an den Finanzmärkten ist erhöht und der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) markierte bei 178,59 ein neues Allzeithoch, so die Analysten der Helaba.Dementsprechend sei die Charttechnik als freundlich zu beurteilen. So sei seit Juli eine starke Aufwärtsbewegung zu beobachten und die Indikatoren würden Kaufsignale liefern oder seien aufwärts gerichtet. MACD und DMI würden dabei von einem hohen und steigenden ADX begleitet. Stochastik und RSI würden sich im überkauften Bereich halten, ohne an Dynamik zu verlieren. Haltemarken würden die Analysten in der Zone 177,68/84 und bei 177,29 (Juli-Trendlinie) lokalisieren. Die Trading-Range liege zwischen 177,29 und 178,70. ...

