Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für United Internet nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Das zweite Quartal des Telekommunikationskonzerns und seiner Tochter 1&1 Drillisch sei durch schwaches Wachstum geprägt gewesen, schrieb Analyst Andrew Lee in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die gekürzten Unternehmensziele dürften allerdings nur zu leicht sinkenden Markterwartungen führen, da diese bereits bei Drillisch unter den bisherigen Prognosen gelegen hätten. Der geplante Aktienrückkauf stütze indes die Bewertung für die Gruppe./tav/mis

