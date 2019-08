New Yorks berühmtetes Kaufhaus, Macys, mit 800 Filialen landesweit, sackte gestern um 13 % ab. Macys ist neben Bloomingdales und Saks Fith Avenue ein Spiegelbild der amerikanischen Kauflust (inklusive Touristen) und schafft es nicht, das E-commerce-Geschäft also Online-Business neben dem stationären Geschäft auszubauen. Gestern neuer Tiefstkurs unter 20 $, aber: Niemand traut sich rein!



