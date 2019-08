"Da ist Angst im Markt - Anleger verkaufen. Schnallen Sie sich an", sagt NYSEinstein Peter Tuchman in seinem Inside Wirtschaft-Blog von der New Yorker Wall Street. Der Dow Jones verlor 800 Punkte am Mittwoch. Der US-Index spiegelte damit die Sorgen vieler Anleger wider.

