Die Berenberg Bank hat ihre Kaufempfehlung ("Buy") für die Aktien des Wiener Cateringunternehmens Do&Co nach der jüngsten Zahlenvorlage bestätigt. Auch das Kursziel von 110,00 Euro bleibt nach der Vorlage von "sehr starken Zweitquartalszahlen" am Mittwoch unverändert.

Damit liegt es deutlich über dem aktuellen Kursniveau. Am Donnerstag notierten die Titel an der Wiener Börse im Frühhandel bei 78,40 Euro.

"Wir glauben, dass Do&Co deutlich unterbewertet ist und nicht die Anerkennung bekommt, die es verdient", schreiben die Berenberg-Analysten James Letten und Gerhard Orgonas in der am Donnerstag veröffentlichten Studie. Die mögliche Übernahme der Catering-Tochter der Lufthansa, LSG Sky Chefs, halten sie für "spannend". So könnten weitere Verträge mit Kunden in Asien und im Nahen Osten an Land gewonnen werden.

Die Übernahme erfordere nach Informationen der Analysten "definitiv keine Kapitalerhöhung". Angesichts der Stärke der Bilanz von Do&Co sollten rund 200 Mio. Euro für den Kauf zur Verfügung stehen, schätzen Letten und Orgonas. Dies sollte leicht ausreichen, um das Deutschland-Geschäft von LSG Sky Chefs kaufen zu können, heißt es in der Analyse weiter.

Die Schätzungen der Analysten für den Gewinn pro Aktie liegen bei 3,72 Euro (2020), bei 6,12 Euro (2021) und bei 7,13 Euro (2022). Die Dividendenprognosen belaufen sich auf jeweils 0,85 Euro für alle drei Geschäftsjahre.

