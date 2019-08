Die Baader Bank hat die Einstufung für K+S nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Der Umstand, dass im saisonal schwachen zweiten Quartal Umsatz und Gewinn schwächer als erwartet ausgefallen seien, sollte nicht überbewertet werden, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der deutlich höher ausgefallene Free Cash Flow sollte den Markt beruhigen. Zudem sei das Mittel der Erwartungsspanne für 2019 leicht nach oben genommen worden./mf/la Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2019 / 08:21 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0009 2019-08-15/09:41

ISIN: DE000KSAG888