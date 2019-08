Das Federal Open Markets Committee, der politikbestimmende Arm der Federal Reserve, hat gerade seinen jüngsten geldpolitischen Beschluss bekannt gegeben. Wie erwartet, senkte der Ausschuss die Zinssätze zum ersten Mal seit mehr als einem Jahrzehnt, aber nicht so stark, wie einige erwartet hatten. Vor diesem Hintergrund folgt ein Überblick über die Entscheidung des FOMC, die andere wichtige Entwicklung, die aus der Julisitzung hervorgehen wird, und einige Überlegungen dazu, was die Erwartungen in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...