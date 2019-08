Nordex bleibt extrem volatil. Am Mittwoch zog die Aktie gegen den Markt nach den Quartalszahlen an. Am Donnerstag fällt die Aktie wieder über zehn Prozent und notiert unter zehn Euro. Wir wagen einen Comeback-Trade im Turbo-Depot und kaufen den Turbo-Bull GM7AS0 mit 300 Stück zu 3,26 Euro. Wir legen einen Take-Profit auf 4,20 Euro. Der Windkraftanlagen-Hersteller Nordex erwartet nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...