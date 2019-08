Wirecard ist in erster Linie als Abwickler von bargeldlosen Zahlungen mittels Karte oder Smartphone bekannt. Doch mit einem eigenen "Innovation Lab" treibt das Unternehmen die Digitalisierung von Zahlungsprozessen und dem Einzelhandel selbst aktiv voran. Nun hat Wirecard einen Prototyp für den stationären Einzelhandel der Zukunft präsentiert. Shoppen macht Spaß - wäre da nicht das lästige Schlange stehen an der Kasse. Mit dem "Grab & Go Store" präsentiert Wirecard Innovation Labs jetzt den Prototyp ...

Den vollständigen Artikel lesen ...