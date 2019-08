Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das geldpolitische Komitee der Brasilianischen Zentralbank hat am 31. Juli den Leitzins um 50 Basispunkte auf nun 6,00% gesenkt, so Mauro Toldo von der DekaBank.Die Zentralbank habe zwar bereits im Vorfeld angekündigt, dass sie den Leitzins senken würde. Allerdings seien nach Angaben der Zentralbank Fortschritte bei den Strukturreformen notwendig, um diesen Schritt zu rechtfertigen. Mit der Rentenreform sei ein wichtiger Reformschritt bereits im Vorfeld angekündigt worden, dieser sei aber noch nicht vollzogen gewesen. Erst nach dem Zinsentscheid habe das Unterhaus in der zweiten Lesung über die Rentenreform abgestimmt. Nun könne diese wichtige Reform die nächste Hürde im Senat nehmen. Die Aussichten einer letzten Abstimmung im Senat noch im September oder Anfang Oktober seien gut. Die Regierung habe ihre gesamte Energie in dieses Mammutprojekt gesteckt. Darunter hätten andere Reformvorhaben gelitten, die nun auf die Tagesordnung kommen sollten. Beispiele dafür seien die Steuerreform sowie Deregulierungen und Privatisierungen. ...

