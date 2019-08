Sveriges Riksbank: Result of Riksbank reversed auctions SEK bonds

Auction date 2019-08-15 Loan 1054

Coupon 3.50 % ISIN-code SE0003784461 Maturity 2022-06-01

Tendered volume, SEK mln 500 +/- 250

Volume offered, SEK mln 2,750

Volume bought, SEK mln 500

Number of bids 7

Number of accepted bids 3

Average yield -0.712 %

Lowest accepted yield -0.714 %

Highest yield -0.710 %

% accepted at lowest yield 33.33



Auction date 2019-08-15 Loan 1059

Coupon 1.00 % ISIN-code SE0007125927 Maturity 2026-11-12

Tendered volume, SEK mln 500 +/- 250

Volume offered, SEK mln 2,650

Volume bought, SEK mln 500

Number of bids 9

Number of accepted bids 3

Average yield -0.555 % Lowest accepted yield -0.555 %

Highest yield -0.555 %

% accepted at lowest yield 62.50











