Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für A.P. Moller-Maersk nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 9000 dänischen Kronen belassen. Die dänische Reederei habe starke Resultate für das zweite Quartal vorgelegt, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe dank einer sehr guten Kostenentwicklung in der Containerschiffahrt um 10 Prozent über den Markterwartungen gelegen./tav/la

