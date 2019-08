Homepage Börse Stuttgart: https://www.boerse-stuttgart.de/ Dax Chart & Facts: http://bit.ly/2UK4MpJ Besuchen Sie auch unsere Börsenseminare (auch online): http://bit.ly/2VkbDr0 Werden Sie kostenlos Mitglied im ANLEGERCLUB der Börse Stuttgart: http://bit.ly/2M3O4P6 Nach den massiven Vortagesverlusten startet der Markt fester. Der Risk-Off-Modus der vergangenen Tage dürfte aber grundsätzlich anhalten. Am Vortag war der Dax um mehr als zwei Prozent eingeknickt - die US Börsen sogar um drei Prozent. Konjunkturdaten kommen heute in erster Linie aus den USA: um 14:30 gleich ein ganzes Bündel mit dem Empire State Index, Philly Fed Index sowie dem Einzelhandelsumsatz und den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe. Die Quartalsberichtsaison der Unternehmen ist hierzulande so gut wie durch. Einige Nachzügler gibt es noch, wie den Dünger- und Salzkonzern K+S . Am Vorabend nach Börsenschluss hatten bereits United Internet und 1&1 Drillisch ihre Zahlen vorgelegt. Die beiden Telekomunternehmen werden beim Blick auf 2019 vorsichtiger. Der Marktbericht aus Stuttgart von Börsenmoderator Andreas Groß