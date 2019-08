Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung. In dieser Ausgabe geht es um den DAX, die Commerzbank, die Deutsche Bank, SGL Carbon, Nordex, Evotec, BYD, Nel und SolarEdge. Jetzt ist es passiert: Die Rendite der 2-jährigen US-Anleihen ist höher als die der 10-jährigen. Diese Zins-Inversion gilt als Indikator für eine anstehende Rezession. Aber ist das wirklich so? Und wie haben sich eigentlich rückblickend die Aktienmärkte in der Zeit nach einer Zins-Inversion entwickelt? Darüber hinaus geht es in der neuen Ausgabe von Maydorns Meinung um die neuerlichen Rückschläge bei der Commerzbank und der Deutschen Bank, um das Chaos bei SGL Carbon, die wilden Kurssprünge der Nordex-Aktie, den Absturz von Evotec trotz guter Zahlen, die kurz- und langfristigen Aussichten bei BYD, die Zahlen-Angst bei Nel und um den Höhenflug bei SolarEdge, der Maydornreport-Lesern Gewinne von über 100 Prozent beschert hat. Maydorns Meinung gibt es auch als täglichen Newsletter. Wenn Sie auch von Montag bis Donnerstag über spannende Börsenthemen und aussichtsreiche Aktien auf dem Laufenden bleiben wollen, tragen Sie sich einfach auf http://www.maydorns-meinung.de in den Verteiler ein.