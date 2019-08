Der Fachverband Faltschachtel-Industrie e.?V. (FFI) schaltet voraussichtlich im vierten Quartal 2019 erstmals eine internationale Datenbank Faltschachtelkarton zur Nutzung für die Faltschachtelhersteller und Kartonerzeuger frei. Vorausgegangen war eine mehrjährige Planungs- und Vorbereitungsphase, die gegenwärtig in eine Betaversion mündet, welche in den nächsten Wochen von einer FFI-Arbeitsgruppe intensiv auf Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit getestet wird.In die in Deutsch und Englisch vorgehaltene zentrale Online-Kartondatenbank können die Kartonerzeuger zukünftig ihre Kartonprodukte ...

